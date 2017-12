Laxalt: «Vogliamo chiudere bene il 2017»

Genova - «Siamo in piena lotta per la salvezza, sappiamo che la strada è lunga e ogni punto perso rischia di incidere a fine campionato»: lo ha dichiarato il centrocampista del Genoa Diego Laxalt ai microfoni di Mediaset Premium Hd, parlando della gara contro il Torino, ultima del 2017.



Gare - «Le ultime prestazioni e i risultati devono dare fiducia al gruppo di poter fare bene, credere nelle nostre qualità anche contro avversari forti come la formazione granata, in corsa per obiettivi diversi rispetto ai nostri. Punti deboli? Credo che si possano trovare magari in campo durante la partita, sempre ammesso che ci siano, a seconda dello svolgimento e delle sensazioni che la gara trasmette».



Amici - «Sarebbe importante chiudere con un risultato positivo e affacciarsi sull’anno nuovo dando continuità. Il modo migliore per fare gli auguri ai tifosi. Sabato potrò riabbracciare alcuni elementi come Rincon e Burdisso con cui ho condiviso tante esperienze ha concluso Laxalt.