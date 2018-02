Genova - Diego Laxalt fa volare il Genoa: con una rete realizzata nel minuto di recupero i rossoblu battono il Chievo al Bentegodi e salgono a 27 punti staccandosi definitivamente dalle squadre in lotta per la salvezza. Per la truppa di Ballardini è il secondo successo consecutivo lontano dal Ferraris.



Primo Tempo - Ballardini cambia pochissimo rispetto alla vittoria all’Olimpico contro la Lazio: fuori Rossettini per squalifica e dentro Spolli. La prima occasione è al 5’ con Galabinov ma Sorrentino è attento e respinge. Poi le due squadre si studiano e il match regala poche emozioni. Per vedere un nuovo tiro in porta bisogna attendere il 23’ quando Bastien a giro tenta di sorprendere Perin ma il pallone finisce a lato. Al 30’ è ancora Galabinov a cercare la via del gol ma il pallone termina a lato. Al 35’ il Genoa trova il vantaggio con Pandev ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nel finale Galabinov deve alzare bandiera bianca per infortunio e al suo posto entra Lapadaula. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa è il Chievo a mettere pressione al Genoa ma sia Bastien che Inglese non sono precisi. Poi una ripresa con tanti errori e i due tecnici che cercano di cambiare per portare a casa una vittoria che sarebbe fondamentale per il cammino in campionato. Al 41’ il Genoa va vicino alla rete con Pandev ma il tiro dell’attaccante macedone viene respinto in corner da Sorrentino. La squadra allenata da Ballardini preme e nel recupero trova il gol della vittoria: Lapadula imbecca Laxalt che di sinistro al volo infila Sorrentino. Finisce qui, il Genoa festeggia e sale a metà classifica. Sabato prossimo alle 20.45 la gara al Ferraris contro l’Inter tornato al successo contro il Bologna.