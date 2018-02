Genova - Neve abbondante (da 160 a 280 cm), free ride da urlo e piste da favola. Continua l’inverno magico ad Artesina con ulteriori 50 cm di neve caduti in settimana e con un week end che promette sole e tanti eventi per le famiglie. Sabato 10 febbraio va in scena il 13° raduno nazionale delle Mascotte. Arriveranno da tutta Italia i personaggi più amati dai piccoli per una sfilata ricca di emozioni che inizierà alle ore 13. E poi gare in maschera e tante sorprese per un finale di Carnevale davvero divertente. A fare gli onori di casa sarà come sempre Pinky, la mascotte di Artesina che insieme alle ormai storiche mascotte amiche intratterrà i bambini anche nella attesissima baby dance.



A disposizione di chi parte da Genova ci sarà sabato il Pullman della Neve (andata/ritorno con skipass MondoléSki) al costo di 48 euro. Partenza da Staglieno alle 6:15, piazza della Vittoria (6:30) e via Dino Col (6:40). E’ possibile effettuare l’acquisto online dei tickets sul sito www.pesciviaggi.it oppure telefonare allo 010.5644936 (in alternativa 010.591625) oppure scrivere a info@pesciviaggi.it. ?