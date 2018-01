Le condizioni del Ferraris sono disastrose. «Insieme lo renderemo il più bello del mondo»

Genova - «Il Ferraris è lo stadio più bello del mondo e lo prendiamo con il Genoa»: lo ha dichiarato il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine della gara pareggiata contro la Roma. Il numero uno blucerchiato si è espresso sull’impianto sportivo a distanza di 24 ore dall’incontro che il presidente rossoblu Preziosi ha avuto con il sindaco di Genova Marco Bucci.



Soldi - La vicenda stadio, secondo il presidente Ferrero si dovrebbe chiudere in due massimo tre mesi. Alla precisa domanda sul prezzo però il presidente doriano è stato chiaro: «Per me varrà tra i 5 e gli 8 milioni, non di più».



Terreno - Tra le tante problematiche del Ferraris anche la situazione del terreno di gioco che, nonostante sia stato rizollato, è in condizioni pessime. Ferrero non ha usato mezzi termini per descrivere questa situazione: «Il campo fa schifo, abbiamo fatto i lavori due volte e non è cambiato niente. Bisogna di nuovo intervenire».



Ph By: fabio.castaldelli