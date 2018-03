Luis Lunari presenta in anteprima la ristampa del cd «Un Cuore grande così»

Genova - Giovedì 8 marzo 2018, nell'ambito della festa per i 12 anni del Genoa Club Oregina "Davide Cagnolari" nella sede di via Vesuvio 10A/r, Louis Lunari, voce e chitarra dei Sunset Boys, presenta in anteprima la ristampa del cd da lui realizzato per «Un Cuore Grande Così».



«Il cd, andato esaurito nella prima stampa, contiene tre canzoni: l'omonima song acustica "Un Cuore Grande Così", il pezzo strumentale "Sounding village", scritto per il Genoa Cricket (unico caso di una musica scritta da una band per una squadra di cricket), e "Genoa Supporters - Genova è solo rossoblù - Smoke on the water remake", che ebbe l'assenso ufficiale, attraverso l'allora EMI Music, dal'entourage stesso dei Deep Purple».