Genova - «Non prevediamo problemi per Genoa – Milan in programma alle 18. I controlli maggiori ci saranno per l’arrivo dei tifosi allo stadio perché siamo ancora in allerta arancione»: lo ha affermato il sindaco di Genova Marco Bucci, facendo il punto in protezione Civile in vista della sfida del Ferraris che al momento è confermata in attesa del sopralluogo dell’arbitro.



Gara - «Minori problemi ci saranno per il deflusso dei tifosi perché dalle 20 siamo già in allerta gialla. La partita potrebbe cominciare con qualche minuto di ritardo ma sarà la Lega a decidere anche in base alle condizioni del terreno di gioco», ha concluso Bucci.