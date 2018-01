Genova - «Un tiro da parte dell’Udinese e un gol: peccato perché oggi il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto». Lo ha dichiarato Francesco Migliore, difensore del Genoa, al suo rientro dopo l’infortunio. Il calciatore ha parlato in zona mista al termine della gara persa contro la formazione friulana con la rete realizzata da Behrami.



Cosa è mancato - «Quando la squadra non fa gol è colpa di tutti non soltanto degli attaccanti. Siamo rammaricati perché non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create soprattutto nel finale di gara quando la fortuna ci ha voltato le spalle. Dobbiamo migliorare perché il cammino per la salvezza è lungo».



Concorrenza - Francesco Migliore è stato scelto da Ballardini per sostituire Laxalt. Ecco il commento sul dualismo tra i due: «Ci alleniamo al massimo per farci trovare pronti. Tra noi c’è una sana concorrenza, poi è il mister a valutare chi utilizzare ma il rapporto è ottimo».



Trasferte - Il Genoa nelle prossime due giornate giocherà contro la Lazio e il Chievo lontano dal Ferraris. Così Migliore: «Andremo a giocarcela cercando di strappare punti».



Pellegri - Al Ferraris a seguire il Genoa in tribuna anche Pellegri passato al Monaco. Migliore lo ha salutato così: «Gli auguro tutto il bene possibile, se lo merita».