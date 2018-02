Migliore: «Non dobbiamo mollare, le insidie sono dietro l´angolo»

Genova - «E’ un momento bellissimo, dobbiamo goderci queste due vittorie ma rimanere con i piedi per terra, la salvezza non è stata ancora acquisita. E’ tornato l’entusiasmo nell’ambiente ma guai a mollare»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa, Francesco Migliore, a margine di un evento al supermercato Basko di Molassana.



Cammino - Migliore si è proiettato sulle prossime gare: «Il distacco dalla terzultima è di 10 punti, per noi è una boccata di ossigeno ma non dobbiamo stare tranquilli. Sabato arriverà l’Inter, giocheremo davanti ai nostri tifosi e daremo tutto per portare a casa punti».



Mister - Migliore ha concluso parlando di Ballardini: «Dal suo arrivo il gruppo è più sereno e in campo mettiamo in pratica quello provato in allenamento. Siamo un bel gruppo e ognuno di noi è pronto a dare il suo contributo».