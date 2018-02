Milan - Samp 1-0. Caprari si divora il pari, a San Siro decide Bonaventura

Genova - Milan -: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso. A disp.: Donnarumma A., Guarnone, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Zapata, Locatelli, Mauri, Borini, André Silva, Tsadjout.



Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo. A disp: Tozzo, Tomic, Andersen, Dodò. Strinic, Regini, Sala, Verre, Capezzi, Alvarez, Caprari, Kownacki.



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

3' Cross di Montolivo, Bonaventura colpisce di testa ma Viviano c'è



5' Rigore per il Milan per un fallo di mano di Murru



7' Rigore sbagliato da Rodriguez: Viviano intuisce il tiro e manda in corner



12' Tacco di Cutrone ma l'attaccante era in fuorigioco



13' Gol Milan Cross di Calabria, Bonaventura di destro batte Viviano



19' Colpo di testa di Zapata, para Donnarumma



24' Tiro di Suso deviato in corner



28' Angolo per la Samp, Silvestre di testa ma il pallone non impensierisce Donnarumma



29' Tiro di Calhanoglu deviato in corner



36' Tiro di Calhanoglu, para Viviano a terra



37' Fallo di mano di Calabria ma il Var giudica involontario



43' Sarà concesso 1' di recupero



44' Annullato gol a Bonucci per fuorigioco



46' Finisce il primo tempo con il Milan in vantaggio 1-0



Secondo Tempo

7' Tiro di Calhanoglu e pallone che sbatte sulla traversa



8' Giallo a Ferrari per gioco scorretto



9' Nella Samp fuori Barreto e Zapata, dentro Verre e Caprari



14' Suso al volo ma il pallone finisce lontano dai pali di Viviano



22' Cutrone al volo, palla alta



24' Tiro di Calhanoglu, pallone che termina sul fondo



26' Ammonito Bonaventura per simulazione



28' Sinistro di Suso, para Viviano



31' Destro di Calhanoglu, Viviano manda in corner



43' Destro di Calabria, devia Viviano



44' Samp vicina al pareggio ma Caprari manda sul fondo



48' Finisce qui, la Samp perde 1-0 contro il Milan