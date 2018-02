Milan - Samp 1-0. Zapata di testa, Donnarumma c´è

Genova - Milan -: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso. A disp.: Donnarumma A., Guarnone, Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Zapata, Locatelli, Mauri, Borini, André Silva, Tsadjout.



Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo. A disp: Tozzo, Tomic, Andersen, Dodò. Strinic, Regini, Sala, Verre, Capezzi, Alvarez, Caprari, Kownacki.



Arbitro: Doveri di Roma



Primo Tempo

3' Cross di Montolivo, Bonaventura colpisce di testa ma Viviano c'è



5' Rigore per il Milan per un fallo di mano di Murru



7' Rigore sbagliato da Rodriguez: Viviano intuisce il tiro e manda in corner



12' Tacco di Cutrone ma l'attaccante era in fuorigioco



13' Gol Milan Cross di Calabria, Bonaventura di destro batte Viviano



19' Colpo di testa di Zapata, para Donnarumma