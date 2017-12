Napoli - Samp 3-2. Buona gara del Doria ma vincono i padroni di casa

Genova - Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. A disp: Sepe, Rafael, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Diawara, Zielinski, Giaccherini. Ounas, Leandrinho.



Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Sala, Regini, Murru, Djuricic, Verre, Capezzi, Zapata, Kownacki.



Arbitro: Massa di Imperia



Primo Tempo

2' Gol Sampdoria Ramirez di esterno collo su punizione beffa Reina che non può fare nulla



9' Callejon al volo, Viviano manda in corner



12' Stop di petto di Mertens e poi tiro a giro con il pallone che finisce sul fondo



16' Gol Napoli Callejon calcia, Viviano respinge ma Alla è lì e insacca



22' Giallo a Mertens per aver calciato il pallone dopo il fischio dell'arbitro



25' Sinistro di Insigne, Viviano manda in corner



26' Ramirez atterrato da Hysaj, è calcio di rigore



28' Gol Samp Quagliarella su rigore batte Reina



30' Destro di Quagliarella a incrociare, palla sul fondo



33' Gol Napoli Mertens sfrutta una errore dei due centrali della Samp, passa la palla a Insigne che al volo batte Viviano



37' Sinistro di Mertens sul fondo



39' Gol NapoliCallejon ad Hamsik che tutto solo batte Viviano



41' Sinistro di Insigne, para Viviano



42' Tiro di Mertens largo



44' Annullato gol a Quagliarella per fuorigioco



46' Finisce il primo tempo con il Napoli in vantaggio 3-2



Secondo Tempo

5' Destro di Allan alto sopra la traversa



7' Giallo a Mario Rui per fallo su Ramirez



11' Fuori Jorginho, dentro Diawara



17' Torreira atterra Albiol, giallo a Torreira



25' Nel Napoli fuori Hamsik, dentro Zielinski



27' Giallo a Verre per gioco scorretto



30' Destro di Quagliarella sul fondo



32' Napoli in 10, espulso Mario Rui per fallo su Kownacki



34' Nel Naoli fuori Insigne, dentro Maggio



37' Punizione battuta da Mertens, respinge Viviano



39' Fuori Strinic, dentro Zapata



45' Saranno 3' di recupero



48' Finisce qui, secondo ko consecutivo per la Samp