Genova - «Dovevo andare a giocare all’Avellino poi Juric ha voluto che restassi e per me è iniziata questa bellissima favola. Ogni giorno lavoro sodo per farmi trovare pronto da Ballardini sapendo che la concorrenza è tanta»: lo ha dichiarato il centrocampista del Genoa, Stephane Omeonga, a margine della presentazione del nuovo sito e del canale you tube della società.



Gare - «Dobbiamo fare punti in ogni campo, la classifica adesso è buona ma il campionato è ancora lungo. Con mister Ballardini – ha proseguito – siamo cresciuti molto e abbiamo cancellato un brutto inizio di stagione».



Passato - Omeonga è tornato sulla sfida contro la Lazio: «Abbiamo battuto un grande avversario ma non dobbiamo fermarci e preparare al meglio la prossima partita».