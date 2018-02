Genova - Non poteva mancare alla festa dello Sport Club di Sampierdarena il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti. Sesta partecipazione per il direttore blucerchiato che, ai microfoni della stampa presente, ha delineato il momento che sta attraversando la squadra: «La nostra forza è il giocare con la testa libera, senza pressioni particolari. All'inizio non avevamo un obiettivo preciso, abbiamo sempre cercato di fare il massimo possibile».



L'obiettivo europeo è, però, a portata di mano. «Ci sono squadre più attrezzate, ma viviamo di partita in partita. Domenica giocheremo contro l'Atalanta, uscita in maniera immeritata con il Borussia Dortmund, che sarà incattivita per quanto successo».



Il direttore sportivo non si scompone neppure quando si tocca il capitolo mercato. «A gennaio è stato molto bravo il presidente Ferrero. Obiettivi futuri? Il mercato dura 365 giorni all'anno oramai, chi fa questo mestiere sa benissimo che i giocatori sono osservati». Durante la festa con i tifosi, i supporter blucerchiati hanno chiesto espressamente la riconferma di Torreira (oggi premiato), la risposta però non sembra aver convinto tutti: «Torreira fino a giugno resterà con noi». Premessa, poi chiarita dallo stesso Osti: «Il mercato è imprevedibile, dire che Torreira rimarrà senz'altro in blucerchiato è una cosa impossibile da affermare oggi».



Un pensiero infine su mister Giampaolo: «Finora è stato senz'altro un valore aggiunto».