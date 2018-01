Palladino saluta: «Grazie di tutto Genoa»

Genova - Raffaele Palladino da ieri sera è un nuovo giocatore dello Spezia ma per l’ultima volta ha voluto mandare i saluti ai tifosi del Genoa che lo hanno riabbracciato la scorsa estate.



Grazie - «È arrivato il momento di salutarci...e sto male solo a pensiero di non indossare più quella maglia. ...ma sono sicuro che tra me e voi non sarà mai un addio...Lo dice la storia, la nostra storia – ha scritto Palladino su Instagram - In qualunque forma, ma è un arrivederci...Promesso. Vado via per adesso e lascio una famiglia che mi ha accolto due volte...da ragazzo e da uomo, che mi ha dato tanto e a cui spero di aver dato altrettanto.

Lascio una Gradinata. Con la G maiuscola...la G di Grifone, che è tatuata nella mia vita. Vi saluto, ma mi sposto di poco...perche’ questa terra preferisco viverla, che salutarla. I derby, i colori, i suoni , l’atmosfera, i vicoli di Genova li conserverò tra i ricordi più belli...Quelli che non si possono cancellare – ha concluso - Ringrazio tutti: tifosi, presidente, società, dirigenti, allenatori e compagni di squadra. Tutti, dal primo all’ultimo. Sono pronto per una nuova avventura, per realizzare un nuovo sogno...perché quello rossoblu si è avverato, è diventato realtà...Genoa nel cuore».