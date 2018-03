Patrick Schick tutto della Roma.. Quanto prenderà la Samp?

Genova - La Roma ha riscattato l'attaccante Patrick Schick dalla Sampdoria.



Ecco le cifre rese note dalla società giallorossa: «Corrispettivo fisso di 5 milioni di euro per il prestito e l’obbligo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, di trasformare la cessione temporanea in definitiva, per un corrispettivo di 9 milioni di euro. Il contratto prevede altresì il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 8 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte della A.S. Roma e del Calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del Calciatore entro il 1 febbraio 2020, A.S. Roma riconoscerà alla U.C. Sampdoria un importo pari al 50% del prezzo di cessione, con un minimo garantito di 20 milioni di euro, che sarà dovuto anche nel caso in cui il Calciatore risulti ancora tesserato per l’A.S. Roma a tale data.sono stati inizialmente sottoscritti contratti di acquisto a titolo temporaneo, rispetto ai quali dopo la conclusione del Semestre e prima della data della presente) si sono verificate le condizioni contrattuali previste che impongono di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo».