Pazza idea di scambio con la Roma: così Laxalt può partire

Genova - Con Emerson Palmieri oramai ai saluti, destinazione Chelsea, la Roma cerca un esterno sinistro per sostituire il brasiliano. La società capitolina, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe individuato in Diego Laxalt l'alternativa giusta per coprire la casella di vice-Kolarov.



La chiave per arrivare all'uruguaiano rossoblù è Bruno Peres. Il brasiliano, ex Torino, sta trovando poco spazio quest'anno con DI Francesco (che gli preferisce Florenzi).



L’unica soluzione percorribile sarebbe uno scambio di prestiti. Quella che è solo un'idea da ultimi giorni di mercato, potrebbe in poche ore subire un'accelerata.