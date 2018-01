Pellegri: «Grazie Genoa» e la società su Twitter: «Orgogliosi di te»

Genova - «Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura, voglio ringraziare il Genoa per tutto quello che ha fatto per me ma era arrivato il momento di una nuova avventura. Jardim? Non ho avuto ancora la possibilità di parlarci, lo farò martedì prima dell'allenamento»: sono state le prime parole di Pietro Pellegri da nuovo giocatore del Monaco.



«Io il sedicenne più pagato nella storia del calcio? Non penso ai soldi, non mi interessano ancora, voglio giocare e pensare a divertirmi. Se mi avessero detto un anno fa che dalla Primavera del Genoa sarei passato al Monaco, avrei pensato a un sogno e per fortuna si è realizzato».



Il Genoa lo ha salutato così dal profilo twitter: «Ieri, oggi, domani... la nostra casa è la tua casa. Orgogliosi di te, dei valori in cui ti sei identificato e di come sei cresciuto nella Cantera. Ti auguriamo una grande carriera, Pietro».



ph Calcio360