Genova - «Abbiamo superato il momento difficile ma non è ancora finita. La vittoria contro la Lazio ci può dare entusiasmo per le prossime gare ma dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra»: lo ha dichiarato il portiere del Genoa, Mattia Perin a margine della presentazione del nuovo sito e del canale you tube della società.



Dati - «Rispetto agli anni passati stiamo subendo meno gol e questo è merito di tutti, non soltanto dei difensori. Da questa base dobbiamo proseguire per raggiungere la salvezza. Nazionale? Spero di farne parte ma siamo in tanti a giocarci il ruolo di portiere e questo non fa altro che darmi la carica per allenarmi al massimo ogni giorno».