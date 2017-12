Genova - «Ho accettato il Genoa con molto entusiasmo e la ritengo un’avventura molto stimolante. L’inizio di campionato non è stato dei migliori ma con l’avvento di Ballardini le cose stanno migliorando. Abbiamo deciso di puntare su di lui perché conosceva la piazza e i giocatori ma il cammino da fare è ancora lungo»: lo ha dichiarato al sito Tuttomercatoweb il direttore generale Giorgio Perinetti.



Futuro - Il dirigente dei rossoblu ha tracciato un bilancio per il 2018: «Dobbiamo migliorare la nostra classifica e poi per quanto mi riguarda essere parte integrande di questa società. Abbiamo rinnovato i contratti di Izzo e Laxalt e stiamo discutendo con Perin. Il Genoa anche se viene dichiarato in vendita è attrezzato non soltanto per il presente ma anche per il futuro. Mercato? Dopo l’arrivo di Giuseppe Rossi a rinforzare il reparto offensivo, la nostra attenzione è verso la difesa e il centrocampo».