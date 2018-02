Genova - «Se abbiamo lavorato bene sul mercato lo vedremo sul campo. Personalmente è mia abitudine ritenermi sotto la sufficienza in quanto ogni organico può essere migliorato»: lo ha dichiarato il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, in occasioni dell’inizio delle celebrazioni per i 125° anniversario del club rossoblu.



Scelte - «Rispetto alle sessioni passate questo mercato è stato conservativo – ha proseguito – abbiamo fiducia nella squadra e nel lavoro di Ballardini che è riuscito a invertire un inizio di stagione negativo. Chi è arrivato è pronto a dare una mano ai compagni. Hiljemark lo conosceva Ballardini e lo ha voluto di nuovo con lui mentre Bessa lo chiedevano in tanti ma siamo stati bravi a battere la concorrenza. Inoltre abbiamo puntato su alcuni giovani come Pereira e Candela. El Yamiq? Arriverà la prossima settimana».



Addii - Perinetti ha poi commentato la cessione di Pellegri: «Difficile per un club resistere a offerte come quelle che abbiamo ricevuto dal Monaco e impossibile per un calciatore rifiutare certe proposte»



ph tratta dal profilo Twitter del Genoa