Genova - «Abbiamo dimostrato in questo 2017 di essere una squadra temibile e con una identità precisa. Dobbiamo però crescere e questo può avvenire soltanto con il lavoro»: lo ha affermato il responsabile dell’area tecnica della Sampdoria, Daniele Pradè al termine della vittoria contro la Spal.



Cosa serve - Il dirigente della Sampdoria non si è sottratto a domande sul mercato: «Se c’è qualcuno che chiederà di andare via perché ha avuto poco spazio sarà accontentato. In entrata vedremo come muoverci. Quagliarella? E’ un calciatore che dà molto non solo sul campo ma anche nello spogliatoio».



Auguri - Pradè poi rivolge un messaggio ai tifosi della Sampdoria: «Auguro un 2018 pieno di serenità e da parte nostra ci sarà il massimo impegno per renderli felici».