Genova - Un nuovo incontro per decidere il futuro del Ferraris. È arrivato in questi istanti a Palazzo Tursi il presidente del Genoa Enrico Preziosi.



«Sono già in ritardo, non ho nulla da dire» il commento del numero uno rossoblù ai nostri microfoni. Un nuovo incontro in agenda dunque tra Comune e società, dopo quello della scorsa settimana. Segno che le parti stanno continuando a remare verso la soluzione più appropriata per tutti.