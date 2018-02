Preziosi incontra Toti: capitali stranieri per il rilancio del Ferraris?

Genova - Torna alla vittoria e torna il sorriso sul viso di Enrico Preziosi di ritorno a Genova per un nuovo incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.«Sono incontri istituzionali che si fanno per capire il futuro dello stadio» ammette Preziosi.



Dopo aver pranzato in un noto ristorante della Foce, Preziosi ha raggiunto con una delegazione piazza De Ferrari, dove si è incontrato con Toti. «Stiamo cercando di fare le cose per bene. Il cinese assieme a me? A parte il fatto che è di un'altra nazione. In ogni caso fa piacere che qualche straniero possa essere interessato. È un discorso che abbiamo fatto su un'opportunità di investimento. Ma questo non è il mio lavoro, posso solo dire che è positivo che qualche azienda voglia investire in questo stadio».



Le prossime tappe. «Con la Sampdoria andiamo d'accordo. È inevitabile che si faccia lo stadio insieme. Siamo uniti in questa cosa, che non vorrebbe nessuna delle due parti, perché ognuno deve mantenere le proprie origini. Nel bene e nel male siamo diversi. Quindi vorremmo in qualche maniera essere autonomi, chissà se un giorno ci riusciremo. Adesso per forza di cose dobbiamo assolutamente fare qualcosa per questo stadio. Ho buoni rapporti con Ferrero, ma siamo consapevoli che apparteniamo a due parrocchie diverse».