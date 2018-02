Quagliarella: «Vogliamo il sesto posto, nulla è perduto»

Genova - «Il Milan ci ha agganciato ma nulla è perduto, ci sono ancora tante partite da disputare»: lo ha dichiarato l’attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, premiato con «La Rete d’Argento» dal Sampdoria Club «Gianni De Paoli».



Campionato - «Sarà fondamentale capire che cosa non ha funzionato a San Siro e lavorare per evitare altri errori del genere anche in futuro. E’ giusto essere ambizioni, siamo ancora sesti e lotteremo per restarci il più possibile».



Pubblico - Fabio Quagliarella ha poi speso due parole anche sui tifosi: «Sono l’arma in più, in casa grazie a loro stiamo facendo una grande stagione. Adesso dobbiamo migliorare anche in trasferta».



Rete - Infine Quagliarella alla domanda se potrà vincere la classifica cannonieri ha risposto così: «Ci sono tanti grandi attaccanti nel nostro campionato, alcuni di livello internazionale. Spero di continuare così e soprattutto realizzare gol che possano aiutare la squadra a rimanere in alto».