Genova - Luca Rigoni potrebbe lasciare il Genoa a gennaio. La sua stagione era cominciata da fuori rosa, in lite con Juric, poi la mancata cessione in estate e l’arrivo di Ballardini, lo avevano riportato alla ribalta. Il giocatore è in scadenza di contratto nel giugno prossimo ma ad oggi non si è ancora trovato l’accordo per un prolungamento.



Così arrivano rumors dalla Major League Soccer americana: possibile destinazione Montreal o Toronto. Perinetti è al lavoro per trovare una soluzione.