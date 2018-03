Genova - L’U.C. Sampdoria comunica che tutti i biglietti per Atalanta-Sampdoria, gara valida per la 27.a giornata della Serie A TIM 2017/18, acquistati nei punti vendita sono da considerarsi validi per il recupero della stessa (in data da definire). I titoli acquistati online sono stati invece tutti annullati in automatico e la somma spesa sarà riaccreditata integralmente al cliente.



Biglietti - Coloro i quali volessero richiedere il rimborso del biglietto potranno farlo recandosi a partire dalle 12.00 di giovedì 8 marzo, presso il medesimo punto vendita che ha emesso il tagliando e consegnando lo stesso al gestore del punto vendita. Sarà possibile annullare l’acquisto entro e non oltre le ore 19.00 di sabato 17 marzo p.v. I biglietti per i quali non verrà chiesto il rimborso saranno ritenuti validi per il recupero della partita di Bergamo.