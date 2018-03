Ritmica: Deiana e Parisi promosse ai Campionati Italiani

Genova - Domenica scorsa si è disputato a Biella il Campionato Gold di Specialità, zona tecnica 1, che ha visto scendere in pedana le migliori ginnaste di Liguria, Piemonte e Lombardia. In gara per la Pgs Auxilium Sabrina Deiana e Nicole Parisi: grande impresa per Nicole che, nonostante un brutto infortunio subito a pochi giorni da questo importante appuntamento, riesce a dimostrare comunque il suo valore piazzandosi in seconda posizione alla fune staccando così il pass per i campionati italiani.



Stesso piazzamento anche per la compagna Sabrina al nastro. Dopo una partenza più fallosa al cerchiò, riesce a tirar fuori il meglio di se e a raggiungere anche lei l'obiettivo prefissato. Conclude invece in decima posizione al cerchio mentre Nicole in ottava posizione alla palla. Sulla scia dell'entusiasmo continuerà la preparazione di entrambe in vista della prova nazionale che si disputerà il 7 e 8 aprile a Catania.