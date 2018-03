Roberto Malvasio riparte ancora dal Motors Rally Show

Genova - Come nel 2017, la nuova stagione agonistica di Roberto Malvasio scatterà dal Motors Rally Show, la cui terza edizione si disputerà sabato e domenica prossimi sul Circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia. Il pilota di Ronco Scrivia vi prenderà parte con una Renault Clio Williams di classe Produzione E7 (l'ex A7 per le vetture di scaduta omologazione) che gli sarà messa a disposizione dalla Ft Car Sport ed in coppia con Erika Badinelli, la giovane e promettente "naviga" chiavarese in passato già a fianco di Roberto Malvasio.



"In attesa di riprendere l'attività nel Civm (Campionato italiano velocità montagna) - osserva il portacolori della Winners Rally Team – ho pensato di sgranchirmi un po' dalla lunga pausa invernale in questa gara che lo scorso anno, oltre al successo di raggruppamento e di classe, mi ha regalato parecchie soddisfazioni, facendomi stare, grazie alla sua formula, parecchio al volante. Spero in un impegno soddisfacente anche in questo primo impegno del 2018, in cui ritroverò la Clio Williams della Ft Car Sport, una vettura che ho utilizzato molto negli anni scorsi e con cui ho sempre avuto un ottimo feeling".



La formula del 3° Motors Rally Show, organizzato dall'Automobile club di Pavia, prevede la disputa di sei prove speciali, tre in notturna sabato ed altrettante domenica, per un totale di circa 52.70 km cronometrati.