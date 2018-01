Roma, Di Francesco rischia di perdere il suo capocannoniere

Genova - I cuoricini postati dalla signora Dzeko sulle foto di Roma su instagram non possono bastare: la coppia ama la Capitale ma dovrà traslocare a Londra. Quando? Prestissimo, forse addirittura così in fretta da impedire al centravanti della Roma di partecipare alla trasferta di mercoledì a Marassi contro la Sampdoria.



Nel recupero infrasettimanale, quindi la Roma potrebbe per la prima volta fare a meno del suo attaccante più forte, un sacrificio pesantissimo che al beneficio economico per le casse della società accompagnerà un deficit notevole sul campo. Eusebio Di Francesco non avrà grandi alternative, a meno che Monchi non estragga il coniglio dal cilindro nel mercato di riparazione: i bomber di scorta hanno i nomi di Defrel e Schick, entrambi finora largamente inadeguati a livello iper competitivo dei club che puntano alla Champions. L'ex doriano, in particolare, è atteso dal ritorno al Ferraris: le sue scialbe prestazioni romane sono state un marchio duro da rimuovere ma il ragazzino ceco ha comunque i numeri per invertire la rotta. I difensori blucerchiati dovranno fare tutto il possibile per impedire che il rilancio di Schick cominci proprio da Genova.