Roma - Samp 0-0. Zapata calcia, Alisson manda in corner

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Sala, Alvarez, Tomic, Strinic, Regini, Verrem, Capezzi, Quagliarella, Kownacki.



Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco. A disp: Lobont, Skorupski, Fazio, Moreno, Bruno Peres, Emerson Palmieri, De Rossi, Gerson, Perotti, Defrel, Antonucci.



Arbitro: Banti di Livorno



Primo Tempo

3' Subito Sampdoria con un doppio calcio d'angolo, libera però la difesa della Roma



8' Punizione battuta da Ramirez, para Alisson senza problemi



9' Caprari sfiora l'incrocio dei pali



11' Ramirez mette in area di rigore, Zapata non impatta bene e il pallone finisce sul fondo



16' Tiro a giro di Ramirez, Alisson mette in corner



17' Barreto calcia, Alisson devia in corner



24' Sampdoria ancora pericoloso ma Zapata spreca tutto calciando malissimo



27' Sinistro di Zapata, para Alisson a terra



28' Conclusione di Zapata, Alisson manda in corner di piede