Roma - Samp 0-1. Il Doria espugna l´Olimpico

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Sala, Alvarez, Tomic, Strinic, Regini, Verrem, Capezzi, Quagliarella, Kownacki.



Roma: Alisson; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco. A disp: Lobont, Skorupski, Fazio, Moreno, Bruno Peres, Emerson Palmieri, De Rossi, Gerson, Perotti, Defrel, Antonucci.



Arbitro: Banti di Livorno



Primo Tempo

3' Subito Sampdoria con un doppio calcio d'angolo, libera però la difesa della Roma



8' Punizione battuta da Ramirez, para Alisson senza problemi



9' Caprari sfiora l'incrocio dei pali



11' Ramirez mette in area di rigore, Zapata non impatta bene e il pallone finisce sul fondo



16' Tiro a giro di Ramirez, Alisson mette in corner



17' Barreto calcia, Alisson devia in corner



24' Sampdoria ancora pericoloso ma Zapata spreca tutto calciando malissimo



27' Sinistro di Zapata, para Alisson a terra



28' Conclusione di Zapata, Alisson manda in corner di piede



29' Tiro di Alisson para la Roma



32' Annullato gol a Manolas per fuorigioco



38' Tiro di Caprari, Alisson c'è



39' Calcio di rigore per la Roma per un fallo di mano di Bereszynski su tiro di Under. Il polacco è stato ammonito



40' Viviano respinge il rigore a Florenzi



41' El Shaarawy calcia, Viviano respinge con i piedi



43' Under al volo, pallone alto



44' Zapata imbecca Caprari che ha una doppia occasione per portare la Samp in vantaggio ma Alisson è strepitoso e respinge



45' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

4' Tiro di Pellegrini si oppone Viviano



5' Super Viviano su Under, poi sulla deviazione Silvestre anticipa El Shaarawy



8' Tiro di Kolarov deviato da Viviano



10' Tiro da pochi passi di Pellegrini, Viviano respinge



12' Kolarov atterra Ramirez, è giallo



15' Roma in contropiede, Pellegrini imbecca Dzeko che calcia debolmente e Viviano c'è



16' Fuori Caprari, dentro Kownacki



24' Di Francesco toglie Pellegrini e inserisce Defrel



26' Tiro di Kolarov di poco sul fondo



27' Nella Roma fuori Under, dentro Perotti



33' Terzo cambio nella Roma: fuori El Shaarawy, dentro Antonucci



35' Gol Samp Murru dalla sinistra trova Zapata che con una zampata batte Alisson



41' Terzo cambio di Giampaolo: fuori Torreira, dentro Capezzi



45' Saranno 5' di recupero



47' Tiro di Naingollan sul fondo



50' Finisce qua, la Sampdoria espugna l'Olimpico con la rete di Zapata