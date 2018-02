Genova - «Quando non subiamo gol il merito è di tutti, non soltanto di noi difensori. Abbiamo vinto una bellissima partita contro una grande squadra e siamo molto felici»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa, Luca Rossettini al termine del successo ottenuto contro l’Inter.



Gara - «I nostri avversari hanno cercato il gol da fuori area ma siamo stati bravi a impedire che potessero riaprire la gara. Questi tre punti sono fondamentali per il cammino verso la salvezza ma dalla prossima settimana dobbiamo pensare al Bologna senza guardare la classifica – ha aggiunto – perché il campionato non è ancora finito».



Allenamenti - Infine Rossettini ha commentato il cambio di marcia con l’arrivo di Ballardini: «Abbiamo trovato fiducia nei nostri mezzi e in campo facciamo quello che proviamo in allenamento».