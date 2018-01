Samp - Fiorentina 1-0. Silvestre calcia alto

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Kownacki. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodò, Barreto, Caprari, Alvarez, Regini, Capezzi, Verre, Murru, Zapata. All. Giampaolo.



Fiorentina: Sportiello; Laurini, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Chiesa, Badelj, Benassi, Eysseric; Babacar, Simeone. A disp: Cerofolini, Dragowski, Milenkovic, Sánchez, Zekhnini, Saponara, Olivera, Cristóforo, Dias, Gaspar. All. Pioli



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Primo Tempo

1' Piatto di Simeone, Viviano para a terra



8' Hugo colpisce Viviano con il braccio largo, l'arbitro ferma il gioco



11' Cross troppo lungo di Quagliarella, para Sportiello



13' Fiorentina vicina al gol con Simeone che però di testa manda sul fondo



17' Occasione Samp con Kownacki che calcia a botta sicura ma Sportiello respinge



21' Tiro di Babacar, para Viviano



27' Torreira imbecca Kownacki che in girata cerca di superare Sportiello ma il portiere della Fiorentina è attento e para



30' Gol Samp Ramirez imbecca Quagliarella che di libera di Pezzella e in diagonale batte Sportiello



32' Cross di Biraghi per Babacar che tutto solo manda sul fondo



33' Ammoniti Eysseric per gioco scorretto



39' Giallo a Pezzella



40' Punizione battuta da Quagliarella, Sportiello c'è



46' Finisce il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio 1-0 contro la Fiorentina: decide Quagliarella



Secondo Tempo

6' Conclusione di Benassi e pallone che termina sul fondo



9' Silvestre di sinistro, pallone alto



10' Sinistro di Eysseric, Viviano para a terra



13' Fuori Kownacki, dentro Zapata