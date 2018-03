Samp - Inter 0-5. Fuori Barreto, dentro Regini

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo. A disp: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Strinic, Capezzi, Tessiore, Verre, Alvarez, Caprari, Kownacki.



Inter: Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti. A disp: Padelli, Berni, Lisandro, Vecino, Karamoh, Borja Valero, Santon, Eder, Dalberto.



Arbitro: Tagliavento di Terni



Primo Tempo

2' Lancio per Quagliarella fermato in fuorigioco



5' Gagliardini imbecca Icardi che però si trova al di là dei difensori della Sampdoria



12' Cross dalla destra di Candreva, Icardi colpisce male e il pallone finisce sul fondo



18' Tiro di Zapata che termina sul fondo



21' Tiro di Perisic, Viviano manda in corner



22' Colpo di testa di D'Ambrosio ma Viviano c'è ed è corner



23' Traversa di Cancelo sugli sviluppi di un corner



26' Gol Inter Colpo di testa di Perisic e Viviano è battuto



29' Barretto atterra Rafinha e per Tagliavento è rigore



30' Gol Inter Dal dischetto va Icardi che spiazza Viviano



32' Gol Inter Icardi di tacco, nerazzurri micidiali



33' Fuori Bereszynski, dentro Verre



35' Tiro di Praet, Handanovic manda in corner



40' Cross di Murru, Zapata di testa finisce sul palo



44' Gol Inter Icardi segna il tris sfruttando una respinta di Viviano sul tacco di Rafinha



46' Finisce il primo tempo con l'Inter in vantaggio 4-0



Secondo Tempo

7' Gol Inter Icardi con il destro batte Viviano sfruttando un liscio di Barreto



8' Caprari atterra Rafinha, è giallo



9' Fuori Barreto, dentro Regini