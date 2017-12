Samp - Spal 2-0. Quagliarella decide il match

Genova - Sampdoria Viviano; Sala; Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez, Caprari, Quagliarella. A disp.: Puggioni, Tozzo, Regini, Andersen, Bereszynski, Murru, Verre, Capezzi, Djuricic, Linetty, Alvarez, Kownacki. All. Giampaolo.



Spal: Gomis: Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Floccari, Antenucci. A disp: Marchegiani, Meret, Oikonomou, Della Giovanna, Bellemo, Bonazzoli, Rizzo, Schiavon, Mora, Vitale, Paloschi, Renato Barbosa.



Arbitro: Pairetto



Primo Tempo

6' Lancio di Ferrari per Ramirez ma il pallone è lungo e finisce sul fondo



13' Giallo a Viviani per fallo su Ramirez



20' Quagliarella calcia sul fondo



25' Tiro di Praet sul fondo



29' Punizione battuta da Caprari, pallone che termina sul fondo



31' Quagliarella imbecca Ramirez che calcia di destro, Gomis respinge di piede



32' Tiro centrale di Caprari, para senza problemi Gomis



34' Tiro di Viviani deviato in corner



35' Felipe di testa, Viviano si supera, Spal vicino al gol del vantaggio



39' Sinistro di Ramirez, para Gomis



41' Tiro alto di Torreira



45' Finisce il primo tempo tra Samp e Spal sullo 0-0



Secondo Tempo

Fuori Strinic, dentro Regini



9' Tiro di Praet deviato in corner



10' Cross di Torreira, Caprari di testa la sfiora ma il pallone termina sul fondo



11' Tiro di Ramirez, deviato. Samp che preme alla ricerca del vantaggio



17' Tiro debole di Caprari, para a terra Gomis



22' Tiro di Floccari e pallone che finisce sul fondo



25' Nella Samp fuori Sala, dentro Bereszynski



27' Gomis perde tempo, è giallo



28' Antenucci di destro, Viviano manda in corner



30' Tiro di Praet, para Gomis



36' Diagonale di Ramirez, pallone che termina sul fondo



38' Fuori Caprari, dentro Kownacki



39' Giallo per Mora



45' Ramirez atterrato in area, è rigore



46' Gol Samp Quagliarella spiazza Gomis



48' Tiro di Floccari sul fondo



49' Gol Samp Quaglairella a porta vuota insacca



50' Finisce qui, la Samp torna alla vittoria ed è sesta in classifica