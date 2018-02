Samp - Torino 1-1. Finisce il primo tempo

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. A disposizione: Krapikas, Tozzo, Andersen, Sala, Caprari, Alvarez, Tomic, Strinic, Regini, Verre, Capezzi, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.



Torino: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Obi, Rincon, Acquah; Baselli; Falque, Niang. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Bonifazi, Valdifiori, Belotti, Ljajic, Ansaldi, Edera, Berenguer, Barreca, Moretti. Allenatore: Mazzarri.



Arbitro Rocchi di Firenze.



Primo Tempo

8' Mancino di Falque deviato da Murru, è corner



9' Tiro di Acquah, pallone che termina alto



10' Ammonito Ramirez: il giocatore era diffidato e non ci sarà per il match contro il Verona



11' Gol Samp Punizione battuta da Torreira e Sirigu è battuto



16' Ammonito Niang per gioco scorretto su Silvestre



23' Giallo a Barreto per gioco scorretto



25' Gol Torino Acquah calcia, c'è una deviazione di Ferrari e Viviano è battuto



28' Strepitoso Viviano su Niang che tenta un pallonetto, è corner



29' Niang di tacco, Viviano devia in corner ma è fuorigioco della punta del Torino



37' Nel Torino out Obi per infortunio, al suo posto Ansaldi



39' Punizione battuta da Torreira, Sirigu respinge di pugno



44' Saranno 4' di recupero



48' Ammonito Acquah per gioco scorretto



49' Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1