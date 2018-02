Samp - Torino 1-1. Finisce in parità al Ferraris

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata. A disposizione: Krapikas, Tozzo, Andersen, Sala, Caprari, Alvarez, Tomic, Strinic, Regini, Verre, Capezzi, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.



Torino: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Burdisso, Molinaro; Obi, Rincon, Acquah; Baselli; Falque, Niang. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ichazo, Bonifazi, Valdifiori, Belotti, Ljajic, Ansaldi, Edera, Berenguer, Barreca, Moretti. Allenatore: Mazzarri.



Arbitro Rocchi di Firenze.



Primo Tempo

8' Mancino di Falque deviato da Murru, è corner



9' Tiro di Acquah, pallone che termina alto



10' Ammonito Ramirez: il giocatore era diffidato e non ci sarà per il match contro il Verona



11' Gol Samp Punizione battuta da Torreira e Sirigu è battuto



16' Ammonito Niang per gioco scorretto su Silvestre



23' Giallo a Barreto per gioco scorretto



25' Gol Torino Acquah calcia, c'è una deviazione di Ferrari e Viviano è battuto



28' Strepitoso Viviano su Niang che tenta un pallonetto, è corner



29' Niang di tacco, Viviano devia in corner ma è fuorigioco della punta del Torino



37' Nel Torino out Obi per infortunio, al suo posto Ansaldi



39' Punizione battuta da Torreira, Sirigu respinge di pugno



44' Saranno 4' di recupero



48' Ammonito Acquah per gioco scorretto



49' Finisce il primo tempo sul punteggio di 1-1



Secondo Tempo

8' Le due squadre non stanno trovando gli spazi, tanti errori da entrambe le parti



11' Tiro di Zapata, pallone che termina sul fondo



12' Ammonito Baselli per fallo su Zapata



13' Nella Samp fuori Zapata, dentro Kownacki



15' Conclusione di Rincon, Viviano si distende e libera



16' Punizione battuta da Torreira, Ferrari di testa ma il pallone termina su fondo



21' Destro di Baselli che termina alto



22' Conclusione di Linetty sul fondo



26' Nel Torino fuori Niang, dentro Belotti



27' Nella Sampdoria esce Ramirez e al suo posto Caprari



28' Torino in 10, espulso Acquah



30' Nel Torino out per infortunio Rincon e dentro Valdifiori



33' Ultimo cambio nella Sampdoria: fuori Barreto, dentro Verre



39' Destro di Belotti alto. Ammonito Viviano per proteste



44' Saranno 5' di recupero



46' Destro di Verre deviato da Sirigu in corner



50' Finisce qui. La Samp pareggia 1-1 contro il Torino