Samp - Udinese 2-1. Finisce qui, il Doria torna al successo

Genova - Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All. Giampaolo. A disp Belec, Tozzo, Andersen, Alvarez, Strinic, Regini, Praet, Capezzi, Zapata, Kownacki



Udinese: Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Widmer, Barak, Fofana, Balic, Ali Adnan; De Paul, Jankto. All. Oddo. A disp:Scuffet, Borsellini, Angella, Zampano, Ingelsson, Nuytinck, Lopez, Pontisso, Hallfredsson, Djoulou, Pezzella.



Arbitro: Damato di Barletta



Primo Tempo

7' Tiro di Jankto deviato da Viviano in corner. Poi dagli sviluppi del corner l'azione sfuma



9' Tiro di Barak, Viviano para senza problemi



13' Palo dell'Udinese con Danilo a Viviano battuto



15' Caprari calcia a giro ma il pallone finisce lontano dai pali di Bizzarri



19' Stryger Larsen atterra Caprari, è giallo



21' Tiro di Quagliarella, blocca Bizzarri



26' Ramirez in girata, palla sul fondo



27' Murru atterra De Paul, Damato estrae il giallo



30' Caprari riceve da Quagliarella ma sbaglia la conclusione mandando sul fondo



34' Gol Samp Silvestre di interno piede, pallone all'angolino e Bizzarri è battuto



38' Sinistro di Caprari alto



42' Udinese vicino al pareggio con Widmer che calcia sul fondo



43' Fuori Ramirez per infortunio, dentro Alvarez



46' Finisce il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio 1-0 sull'Udinese



Secondo Tempo

Oddo toglie Danilo e inserisce Langella



1' Strepitoso Murru in chiusura su Jankto



7' Colpo di testa di Adnan e pallone che finisce sul fondo



11' Palo colpito da Fofana



17' Giallo a Caprari per fallo su Widmer



20' Nell'Udinese fuori De Paul, dentro Maxi Lopez



21' Destro a giro di Fofana, palla alta



24' Conclusione di Balic al volo, palla che termina sul fondo



25' Fuori Caprari, dentro Zapata



33' Tiro di Linetty alto



38' Gol Samp Colpo sotto di Zapata e Bizzarri è battuto. Che progressione da parte dell'attaccante colombiano in contropiede



40' Nella Samp esce Bereszynski ed entra Andersen



45' Sono stati concessi 7 minuti di recupero



50' Gol Udinese Adnan calcia di destro, Silvestre devia e Viviano è battuto



52' Finisce qui, la Sampdoria vince 2-1 contro l'Udinese