Samp - Udinese, le promozioni per i tifosi

Genova - La Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti per Sampdoria-Udinese, gara in programma domenica 25 febbraio p.v. (ore 15.00) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 26.a giornata della Serie A TIM 2017/18. La società informa che tutti i prezzi dei tagliandi subiranno una riduzione rispetto al normale listino.



Canali di vendita

– Service Center Sampdoria

– Ricevitorie LIS Lottomatica

– Listicket

– Stadio “Ferraris” (solo il giorno della gara)



Riduzioni

– Rosa

– Over 65

– Ragazzi

– Invalidi 100% (acquistando il tagliando solo ed esclusivamente presso il Service Center)

– Tesserati CUS Genova (acquistando il tagliando solo ed esclusivamente presso il Service Center, previa prenotazione presso l’ente)

– Tesserati Progetto ERASMUS (acquistando il tagliando solo ed esclusivamente presso il Service Center, previa prenotazione presso l’ente)



Promozioni

– Porta un amico (acquistando il tagliando solo ed esclusivamente presso il Service Center, se ne portà acquistare un secondo al prezzo di 1,00 euro)

– Omaggio Under 14 (ritirando il tagliando solo ed esclusivamente presso il Service Center)

– Sampdoria e Acquario (presentandosi presso il Service Center o ai botteghini dello stadio “Ferraris” con un biglietto dell’Acquario di Genova, si avrà diritto ad un biglietto per il settore Distinti al prezzo di 5,00 euro.



Per tutte le altre informazioni clicca qui -->