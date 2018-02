Samp, buone notizie da Bogliasco

Genova - oppio allenamento per la Sampdoria in vista della gara casalinga con il Verona. In campo al “Mugnaini” si è rivisto Dennis Praet. Dopo il percorso fisioterapico della mattina e prima di lavorare in piscina nel pomeriggio, il centrocampista belga ha ripreso a correre, iniziando dunque il primo e leggero lavoro aerobico del suo programma di recupero agonistico. Domani pomeridiano a porte chiuse.



Intanto, Murru sembra essere stato ormai promosso titolare sulla fascia sinistra al posto di Strinic (il ds del Milan, Mirabelli, ha confermato i contatti con il croato) mentre per il ruolo di sostituto dello squalificato Ramirez sono in ballottaggio Alvarez e Caprari.