Samp micidiale al Ferraris, Silvestre e Zapata stendono l´Udinese

Genova - Sotto il nevischio la Sampdoria batte l’Udinese 2-1 e torna sesta da sola in classifica. I gol sono stati realizzati da Silvestre e Zapata mentre nel recupero ha accorciato le distanze la formazione friulana con l’autorete dello stesso Silvestre su tiro di Adnan.



Primo Tempo - Giampaolo effettua un cambio rispetto a San Siro: fuori Zapata e dentro Caprari mentre in difesa confermato Murru con Strinic ancora in panchina e a centrocampo Barreto al posto di Praet nonostante il recupero dall’infortunio. I primi venti minuti sono tutti di marca friulana con gli ospiti che prima impensieriscono Viviano e poi colpiscono un palo con Danilo. La prima azione della Sampdoria è al 26’ con Ramirez che però calcia sul fondo. Successivamente ci prova anche Caprari ma la sua conclusione termina sul fondo. Al 34’ arriva il vantaggio dei blucerchiati: Silvestre dal dischetto dell’area di rigore insacca all’angolino con Bizzarri battuto. In difensore doriano si sblocca in serie A dopo quattro anni e mezzo. Nel finale da registrare l’infortunio di Ramirez sostituito da Alvarez.



Secondo Tempo - Nel secondo tempo la musica non cambia, è l’Udinese ad avere le occasioni migliori per pareggiare senza però trovare la giusta mira. Da segnalare il secondo legno, stavolta ad opera di Fofana con Viviano battuto. Giampaolo decide di rischiare il tutto e toglie Caprari inserendo Zapata autore del raddoppio. La punta colombiana al 38’ parte dalla sua metà campo, arriva in area di rigore e con un bellissimo pallonetto sorprende Bizzarri facendo esplodere il Ferraris. Nel recupero arriva anche il gol degli ospiti complice un’autorete di Silvestre su tiro di Adnan bravo a sfruttare una mancata chiusura di Anderson, subentrato a Bereszynski. Finisce qui, la Sampdoria vince e cancella il ko di Milano. Domenica 4 marzo alle 15 la trasferta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta.