Samp, ripresa a Bogliasco: Bereszynski e Ramirez a parte

Genova - Senza i nazionali Gianluca Caprari e Gian Marco Ferrari, la Sampdoria si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare la settimana che porta alla sfida di domenica in casa dell’Atalanta. Terapie, fisioterapie e lavoro in acqua per Bartosz Bereszynski e Gastón Ramírez che, in occasione della partita di domenica scorsa, si sono infortunati rispettivamente all’adduttore della gamba destra e alla caviglia sinistra. saranno valutati giorno per giorno seguendo uno specifico programma di recupero individuale.



Marco Giampaolo e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati con l’Udinese, alle prese con una seduta di scarico tra campo 2 e palestra; dall’altra il resto del gruppo – compresi Jacopo Sala e Valerio Verre -, impegnato sul campo 1 in un test in famiglia con la Primavera di Simone Pavan.