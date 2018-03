Genova - La Sampdoria ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per il derby del 7 aprile alle 20,45 con il Genoa. La vendita dei tagliandi per la tifoseria blucerchiata si dividerà in due differenti fasi.



1) Da mercoledì 21 marzo a mercoledì 28 marzo 2018

Vendita in prelazione riservata agli abbonati e possessori di voucher U.C. Sampdoria 2017/18stagione intera e girone di ritorno di Gradinata Nord per l’acquisto di un biglietto di altro settore a tariffa agevolata. La vendita sarà attiva soltanto presso il Service Center Sampdoria di via Cesarea e la Federclubs di via Casata Centuriona.



La tariffa abbonato Nord Sampdoria è valida solo per la fase di prelazione ed è riservata al solo titolare dell’abbonamento previa presentazione del titolo di accesso. Il tagliando sarà incedibile ad altri utilizzatori.



2) Da giovedì 29 marzo a sabato 7 aprile 2018

Vendita libera dei biglietti rimanenti presso:

– Service Center Sampdoria di via Cesarea 97r (clicca qui per consultare gli orari di apertura)

– Federclubs di via Casata Centuriona 18/20

– Rivendite Listicket autorizzate U.C. Sampdoria (elenco disponibile qui)

– Call Center Ticketone (clicca qui per maggiori informazioni).

– Botteghini stadio* di via Monnet (fronte ingresso Tribune) orario 17.00 – 20.45

– Vendita online www.listicket.com

*solo il giorno della partita