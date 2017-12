Spolli: «Vittoria meritata ma la strada è lunga»

Genova - «Vittoria meritata ma sofferta. Il Benevento non merita la posizione di classifica, ha provato a metterci in difficoltà ma siamo stati bravi nel recupero a sfruttare al meglio il calcio di rigore e a portare a casa i tre punti»: lo ha dichiarato il difensore del Genoa, Nicolas Spolli, al termine della gara contro il Benevento.



Gioia - «Sono contento per Lapadula, è un grande giocatore e spero continui su questa strada. Anche oggi abbiamo creato tanto ma ci è mancato il guizzo per segnare, dobbiamo migliorare molto».



Recupero - Nicolas Spolli ha poi ringraziato lo staff medico che nel giro di una settimana gli ha permesso di essere a disposizione di Ballardini: «Sono felice di essere riuscito a recuperare, sinceramente non pensavo di metterci così poco tempo ma è stato fatto un grande lavoro. La salvezza? Il cammino è ancora lungo, non abbiamo ancora fatto nulla».