Sportiva Sturla terza forza alle finali invernali dei Regionali

Genova - Nelle giornate di sabato e scorsi, si sono tenuti, presso la piscina della Sciorba, le finali invernali dei campionati regionali per la categoria assoluti. Ottimo terzo posto in classifica generale per la Sportiva Sturla, guidata dai tecnici Valentina Tricarico ed Alessio De Luca. Quindici medaglie conquistate dagli atleti bianco verdi e ottimi riscontri cronometrici.



Si laurea campione regionale nei 50 dorso Matteo Maragliano, completando le sue gare con un secondo posto nei 100 dorso e un terzo posto nei 50 farfalla. Chiara Carmassi conquista la seconda piazza nei 50 farfalla e la terza posizione nei 200 farfalla mentre Matteo Sibilla ottiene tre terzi posti nei 50, 100 e 200 rana. Valentina Maimone è argento nei 100 misti insieme a Emanuele Bottino e Luca De Pascale, rispettivamente secondo e terzo nei 1500 stile libero. Ottimi piazzamenti anche per le staffette sturline con la seconda piazza nella 4x50 mista (Valentina Maimone, Matteo Sibilla, Chiara Carmassi, Matteo Maragliano), mentre conquistano la terza posizione la 4x200 maschile (Luca De Pascale, Emanuele Bottino, Matteo Sibilla, Matteo Maragliano), la 4x100 maschile (Matteo Maragliano, Luca De Pascale, Pietro Amicabile, Matteo De Pascale) e la 4x100 misti (Alessandro Criniti, Matteo Sibilla, Alessandro Lamberti, Matteo Maragliano).



Prossime gare in programma per la squadra agonistica della Sportiva Sturla le finali dei campionati regionali giovanili dal 9 all'11 marzo.