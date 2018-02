Genova - Il Genoa batte l’Inter 2-0 e vola in classifica: i rossoblu centrano la terza vittoria consecutiva e salgono a +13 dalla zona retrocessione. I gol sono stati realizzati da Ranocchia (autorete) e da Pandev.



Primo Tempo - Ballardini effettua due cambi rispetto alla vittoria contro il Chievo: dentro Rosi al posto di Biraschi infortunato e Bessa di Rigoni. I rossoblu partono subito forte e al 9’ c’è la prima occasione con Pandev ma Handanovic respinge. All’11 ci prova ancora l’attaccante macedone ma il pallone finisce sulla traversa. L’Inter si fa vedere prima con Karamoh ma il pallone finisce a lato e poi con Candreva con Perin strepitoso a deviare in corner. All’ 44’ ecco il gol del vantaggio: cross dalla sinistra di Laxalt, Skriniar respinge e il pallone finisce sul ginocchio di Ranocchia che infila nella sua porta. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nel secondo tempo ti aspetti l’Inter che attacca all’arma bianca e invece è il Genoa ad andare meritatamente sul 2-0: Laxalt calcia, il pallone viene stoppato da Pandev che si trova in gioco e Handanovic è battuto. A questi punti Ballardini cambia per difendere il risultato e sugli scudi sale Perin bravo a mantenere inviolata la sua porta dagli attacchi degli uomini di Spalletti. Il mister nerazzurro le tenta tutte inserendo non soltanto Rafinha, ma successivamente anche Brozovic e Pinamonti. Gli uomini allenati da Ballardini reggono e al fischio finale possono esultare per una vittoria fondamentale e meritata. Sabato 24 febbraio alle 18 la trasferta di Bologna dove dovrebbero tornare Taarabt e Biraschi.