Super Quagliarella e la Samp stende la Fiorentina

Genova - Quagliarella con una tripletta trascina la Sampdoria alla vittoria: al Ferraris contro la Fiorentina è 3-1 e per il bomber doriano sono 15 gol in campionato. I blucerchiati, complice il ko dell’Atalanta, rimangono soli al sesto posto in classifica.



Primo Tempo - Due le novità di formazione, Kownacki al posto di Zapata e Linetty di Barreto. Dopo tredici minuti di studio è la Fiorentina a rendersi pericolosa con Simeone ma il suo colpo di testa termina sul fondo. Passano quattro minuti e la Sampdoria ha l’occasione per andare in vantaggio: Kownacki riceve da Quagliarella ma da pochi passi calcia di potenza e Sportiello respinge. La pressione dei padroni di casa si concretizza al 30’: Ramirez imbecca Quagliarella che stoppa il pallone e in diagonale supera Sportiello. Un minuto dopo Babacar potrebbe pareggiare ma la punta della Fiorentina spedisce sul fondo. Finisce qui il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio 1-0.



Secondo Tempo - Nella ripresa la Sampdoria nel giro di sette minuti mette ko la Fiorentina. E’ il 16’ quando Quagliarella su assist di Ramirez supera di punta Sportiello. Per l’attaccante è il 14esimo gol in campionato. Non è finita perché al 23’ lo stesso attaccante mette a segno la sua tripletta personale con una botta di destro. Pallone a casa e 15esimo gol. Al 34’ la Fiorentina accorcia le distanze con Sanchez, subentrato a Eysseric, bravo a sfruttare di testa una spizzicata di Simeone. La Sampdoria poi ci prova con Caprari (entrato al posto di Quagliarella) ma il suo tiro termina alto. Finisce qua, la Sampdoria torna al successo ma ha poco da festeggiare, mercoledì sera c’è il recupero contro la Roma, match non disputato il 9 settembre scorso per l’allerta meteo rossa.