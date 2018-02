Taekwondo, Città dei Ragazzi brilla a Pesaro

Genova - Ottima prova per la società genovese Polisportiva Città dei Ragazzi all'interregionale marchigiano di taekwondo, svoltosi il 17 e 18 febbraio presso la Fiera di Pesaro. Quasi 500 atleti da tutta Italia si sono affrontati in una due giorni di gare che ha visto anche la partecipazione di una delegazione proveniente da San Marino. Per la Città dei Ragazzi un bottino di cinque medaglie, con due ori, un argento e un bronzo, classificandosi al 17simo posto su 87 partecipanti nella speciale classifica per società.



Brilla ancora il giovanissimo Gabriele Queirolo, classe 2006, che sale sul gradino più alto del podio nella categoria verdi/blu al limite dei 41 kg. Per Gabriele si tratta di una conferma, dopo l'ottima medaglia d'oro ottenuta lo scorso 3 marzo all'Insubria Cup di Busto Arsizio. Vince anche Giulia Olcese, mentre le altre due medaglie sono rispettivamente di Giulia Benvenuto (argento) e Tommaso De Lilla (bronzo). Soddisfazione per il maestro Andrea Marcato: "Siamo molto felici del risultato ottenuto oggi" - il commento di Marcato - "La nostra spedizione era di soli 5 atleti e l'aver ottenuto ben quattro medaglie è per noi un grande risultato. Siamo una società giovane, ma abbiamo ragazzi volenterosi e famiglie che li seguono nel modo giusto. Sono sicuro che riusciremo a toglierci sempre più soddisfazioni".



L'attenzione per il taekwondo genovese si sposta ora sui prossimi appuntamenti, a partire dal Campionato Italiano Cadetti e Juniores, che si terrà a Olbia il prossimo 3 e 4 marzo.