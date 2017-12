Torino - Genoa 0-0. Il 2017 si chiude con un punto per i rossoblu

Genova - Torino: Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Rincon, Valdifiori, Obi; Iago Falque, Niang, Berenguer. All. Mihajlovic. A disp: Ichazo, Milinkovic-Savic, Acquah, Gustafson, De Luca, Moretti, Boyè, Rivoira, Fiordaliso, Millico, Buongiorno, Sadiq



Genoa: Perin; Izzo, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Pandev, Taarabt. All. Ballardini. A disp: A disposizione: Lamanna, Zima, Cofie, Lapadula, Rossettini, Biraschi, Galabinov, Brlek, Lazovic, Omeonga, Rossi, Pellegri



Arbitro: Irrati di Pistoia



Primo Tempo

10' Veloso lancia Pandev ma l'attaccante macedone viene anticipato da Molinaro



14' Tiro di Veloso da dimenticare



16' Niang a giro, pallone fuori di poco



18' Tiro di Berenguer ma Perin in tuffo manda in corner



19' Colpo di testa di Burdisso, pallone di poco alto



20' Ancora Torino pericoloso, stavolta ci prova N'Koulou di testa ma manda a lato



28' Prima occasione per il Genoa con Pandev che sfiora il palo



35' Tiro di Berenguer, parata in tuffo di Perin



43' Tiro di Niang ancora attento Perin



45' Finisce qui il primo tempo con il punteggio di 0-0 tra Torino e Genoa



Secondo Tempo

3' Ammonito Valdifiori per fallo su Bertolacci



9' Nel Genoa fuori Rosi, dentro Biraschi



13' Pandev in girata, pallone alto sopra la traversa



14' Fuori Veloso, dentro Lapadula



24' Fuori Taarabt, dentro Rossi



26' Pallonetto di Niang, Perin battuto ma sulla linea c'è Izzo che salva



33' Tiro di Niang da posizione defilata, para Perin



37' Tiro di Falque, pallone che finisce sul fondo



45' Sono 3' di recupero



48' Finisce qui, il Genoa pareggia 0-0 contro il Torino