Genova - «Sono contento per il gol, meno per il risultato. Peccato perché ci tenevamo a portare a casa la vittoria ma siamo soddisfatti della prestazione»: lo ha dichiarato il centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira che ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio contro il Torino.



Ferraris - Torreira ha spiegato a chi era dedicata la rete: «Era per Pichuri, il mio allenatore ai tempi delle giovanili. In casa mi capita spesso di fare gol e davanti a questo bellissimo pubblico è sempre una grande emozione. Ora spero segnare anche in trasferta».



Prossimo avversario - Il centrocampista doriano si è proiettato già alla gara al Ferraris contro il Verona in programma l’11 febbraio: «Nonostante i nostri avversari stiano lottando per la salvezza sarà una partita difficile. Noi però vogliamo tornare alla vittoria e migliorare la nostra classifica».